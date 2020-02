L'italiano che è andato a "Persia's got talent" a cantare "Lascia entrare Ascanio"

Se aprite un qualsiasi social l'8 gennaio in Italia, sapete che è il giorno di Ascanio, ovvero la canzone iraniana di Shahram Shabpareh che dal 2008 è diventata un culto in Italia quando è stata pubblicata con il testo in farsi traslitterato in italiano , con frasi come "Lascia entare Ascanio/all'8 di gennaio" ed "Esce ma non mi rosica".

La storia è stata raccontata tempo fa, ma c'è una svolta davvero surreale. Un italiano, Walzer Carluccio, si è presentato a "Persia's got talent" cantandola per il pubblico iraniano. Un italiano che canta una canzone iraniana di culto per gli italiani, agli iraniani.

Fa impressione solo a dirlo, ma è successo davvero, e le facce dei giudici del programma - registrato dalla MBC in Svezia - valgono questo video.

Sulla sua pagina Facebook Walzer ha raccontato così la sua avventura