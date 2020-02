Five Finger Death Punch: online il lyric video di 'Living The Dream'. Guarda

I Five Finger Death Punch hanno postato sul proprio canale YouTube ufficiale il lyric video di un nuovo brano, intitolato "Living The Dream", brano che sarà inserito nella tracklist di "F8", ottavo album di inediti in studio registrato dalla band di Las Vegas la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 28 febbraio.

La presentazione di "Living The Dream" segue quella di "Inside Out", il primo estratto dal nuovo disco della formazione capitanata da Ivan Moody: "Abbiamo avuto un paio di anni di grande successo, ma tumultuosi", ha spiegato al proposito Zoltan Bathory, chitarrista e fondatore del gruppo, "Non solo siamo stati capaci di resistere alla tempesta che ci ha travolti, ma ne siamo usciti ancora più forti. Questo è il nostro disco più importante che abbiamo mai pubblicato, e senza dubbio lo dimostra. Questo disco rappresenta la rinascita, la crescita e la trascendenza, sia a livello personale che musicale".

I Five Finger Death Punch si esibiranno in Italia il prossimo 16 febbraio all'Alcatraz di Milano per l'unica data nel nostro Paese del MegaDethPunch Tour, serie di eventi che vedrà il gruppo di "War Is the Answer" esibirsi insieme a Bad Wolves e Megadeth".