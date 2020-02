Sanremo 2020, Amadeus e Fiorello: 'Ci hanno proposto di fare il bis'

Amadeus e Fiorello verso il bis come conduttori del Festival di Sanremo ? Dopo i numeri più che positivi dell'edizione di quest'anno, il volto dei quiz di Rai1 e lo showman siciliano potrebbero tornare sul palco dell'Ariston anche il prossimo anno, per la 71esima edizione del Festival. A rivelarlo è stato Fiorello all'inizio della quinta ed ultima serata della manifestazione, la finale, in onda stasera su Rai1: "Ci hanno proposto di fare il bis", ha detto, riferendosi all'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini e al direttore di Rai1 Stefano Coletta. L'ufficialità potrebbe arrivare nel corso della conferenza stampa di domani, alla quale parteciperanno i protagonisti del Festival 2020 e i vertici Rai.

