Sanremo 2020, Rita Pavone: 'Studiate gente! Studiate'

"È stata un bella botta di adrenalina, ha colpito molto forte e poi io prendo questa cosa come se facessi una sfilata di moda. Ho un red carpet, ho un bellissimo abito che è la mia canzone e mi sento bene", racconta Rita Pavone nel salotto di Rockol a Casa Sanremo spiegando in poche parole la sua esperienza alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove la cantante torinese gareggia con il brano "Niente (Resilienza 74)", scritto per lei da suo figlio Giorgio Merk. Potete ascoltare il resto della nostra chiacchierata nel video che segue:

