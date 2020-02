Sanremo 2020: Morgan e Bugo squalificati

Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020. È la prima volta nella storia del festival che una canzone viene squalificata per defezione.

Alla vigilia della finale, in programma oggi, sabato 8 febbraio, la coppia composta dall'ex leader dei Bluvertigo e dal cantautore lombardo è stata espulsa dalla gara. È successo dopo la lite in diretta sul palco durante la quarta serata: Morgan ha cambiato il testo della sua strofa di "Sincero", la canzone in gara, prendendo in giro il collega dopo che la coppia si era classificata ultima nella classifica dell'orchestra la serata precedente. "Le brutte intenzioni la maleducazione / la tua brutta figura di ieri sera / la tua ingratitudine la tua arroganza", ha cantato Morgan tra le altre cose.

La reazione di Bugo, che non sapeva del cambio di testo è stata dura: il cantautore prima prende i fogli di Morgan poi abbandona il palco, lasciando l'altro da solo. Amadeus è intervenuto per interrompere l'esibizione. Poco dopo, l'annuncio del conduttore: "Mi dicono che sia Bugo che Morgan non rientrano. Questa si tratta di defezione, quindi Bugo e Morgan sono da regolamento squalificati dal Festival di Sanremo". Amadeus ha poi aggiunto: "Mi dispiace molto perché considero sia Bugo che Morgan due grandi artisti. Ritengo che la loro canzone sia insieme alle altre 23 una bellissima canzone e continuo a pensarlo".

I responsabili della Mescal, casa discografica di Bugo, si sono quindi presentati in sala stampa alla fine del Festival per prendere le distanze da Morgan: "Morgan aveva firmato degli accordi in cui si impegnava a non offendere Rai e altri soggetti", hanno detto, riferendosi ai versi modificati del testo di "Sincero", "ci teniamo a puntualizzare una cosa: noi seguiamo Bugo, non seguiamo Morgan. Morgan ha un suo staff che lo ha portato qui a Sanremo, perché noi lo abbiamo invitato a cantare nella canzone di Bugo, che è inclusa nell'album di Bugo". Le tensioni sono nate dopo la deludente performance della terza serata sulle note di "Canzone per te" di Sergio Endrigo: bocciata dall'orchestra, la coppia si è classificata ultima. "Fondamentalmente hanno provato male e tardi perché ci sono state delle partiture che erano completamente sbagliate, loro non sono riusciti a provare bene e ieri sera è successo il disastro. Morgan voleva fare il direttore d'orchestra, il pianista, il cantante, e alla fine il risultato è stato quello che abbiamo visto".