Sanremo 2020, Marco Masini: 'Volevo dedicare un momento dei miei Sanremo a mia madre'

Marco Masini torna a Sanremo, per la nona volta nella sua carriera. E torna con il brano "Il confronto", scritto da Masini insieme a Federica Camba e Daniele Coro, che porta all'Ariston con "la grande emozione di ritrovarsi su un palco così importante, con una storia così importante". Procede Masini, sottolineando la differenza, per lui, tra questa edizione e le sue precedenti:

Quest'anno la prendo con uno spirito diverso, credo che questo sia per me un Festival educativo, perché la musica è cambiata tanto e poter confrontarmi con giovani che rispetto a quando eravamo giovani noi si presentano e si approcciano al Festival con un altro tipo di percorso, un'altra strada intrapresa - perché oggi fai un talent e sei subito un Big - per me è un motivo di coriosità, di rapporto con un paramentro completamente diverso della musica stessa, con un consumo diverso della musica e quindi anche con un'incoscienza, una fragilità e una forza incredibile propria della musica delle nuove generazioni.