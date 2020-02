Sanremo 2020, Levante: 'Una preghiera di inclusione'

È "Tikibombom" il brano portato da Levante, al secolo Claudia Lagona, sul palco di Sanremo 2020: con questa canzone, da lei scritta e interpretata, Levante ha fatto il suo debutto all'Ariston. La abbiamo incontrata in questi giorni nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, lo spazio gestito in collaborazione con Nuovo IMAIE dove gli artisti in gara alla settantesima edizione del Festival passano a trovarci per fare due chiacchiere. Ci ha spiegato Levante:

"Tikibombom" è un brano corale, è un brano colletivo, quasi liberatorio. Sono partita dall'idea di parlare a un animale stanco, stanco di non andare al ritmo degli altri, e quindi sentirsi un po' solo nella propria emotività, anche nel proprio vivere. E poi però mi è sfuggita la mano e improvvisamente mi sono ritrovata a descrivere altri tre personaggi oltre a lui, e quindi l'anima indifesa, il freak della classe e l'anima in rivolta.

Conclude poi la voce di "Non me ne frega niente", riassumendo il significato di "Tikibombom": "Rassicuro me stessa del fatto che la diversità è ricchezza".

La canzone sarà inclusa nella ristampa di "Magmamemoria", l'ultimo album di Levante, "Magmamemoria MMXX", in uscita domani, 7 febbraio. L'album, il quarto per Levante, è l'ideale seguito del precedente "Nel caos di stanze stupefacenti". Dal disco sono stati estratti i singoli "Lo stretto necessario" - con il featuring di Carmen Consoli -, "Andrà tutto bene" e "Bravi tutti voi".