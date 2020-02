Gli Slade si sciolgono, licenziato Don Powell dopo oltre cinquant’anni con la band

Don Powell, batterista del gruppo inglese di “Slade in Flame”, ha annunciato di essere stato licenziato via email dopo cinquant’anni con la band. Con Dave Hill come unico membro della formazione, gli Slade si sono quindi sciolti.

Powell ha informato i fan di non far più parte del gruppo pubblicando un messaggio sul proprio sito web in cui ha scritto: “È con grande dispiacere e rammarico che Don informa i fan che non è più un membro degli Slade di Dave Hill.” Il post continua: “Dave ha inviato una fredda email a Don per informarlo che i suoi servizi non sono più necessari, dopo aver lavorato insieme ed essere stati amici dal 1963.”

Il messaggio rivela inoltre che Don Powell è intenzionato a tornare a suonare le canzoni della formazione inglese con la sua nuova band, formata dal batterista e dall’ex bassista degli Slade Craig Fenney - che ha lasciato il gruppo di Dave Hill nel 1994.

“A tempo debito forniremo altre notizie sui membri che suoneranno con noi. Don non vede l'ora di viaggiare e vedere di nuovo tutti i fan ", si legge nel messaggio, il quale svela che Powell è attualmente impegnato a registrare un album solista di debutto e ha completato un nuovo disco con l'altra sua band, gli Occasional Flames di Don Powell. Il post pubblicato sul sito conclude: ”Don spera che tutti i suoi fedeli fan sosterranno le sue nuove iniziative di cui è molto entusiasta.”

Dave Hill ha pubblicato su Facebook, tramite la pagina ufficiale degli Slade, un post in risposta al batterista sottolineando che le cose non sono andate esattamente come Powell ha detto nel suo messaggio. Hill ha scritto: “Sono triste nell’annunciare che Don e io non lavoreremo più insieme. La nostra separazione non è successa per caso e il suo annuncio non è accurato. Auguro a Don ogni successo per il suo futuro.”