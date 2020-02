Sanremo 2020, la reunion dei Ricchi e Poveri 39 anni dopo. Video

I Ricchi e Poveri di nuovo insieme: è stato il palco dell'Ariston ad ospitare la reunion della formazione originale del gruppo , a distanza di trentanove anni dall'uscita di scena della "bionda" Marina Occhiena, avvenuta alla vigilia della partecipazione dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo del 1981 con "Sarà perché ti amo". Angelo Sotgiu, Angela Brambati, Marina Occhiena e Franco Gatti hanno ricomposto il quartetto al Festival di Sanremo 2020: insieme hanno cantato una nuova versione di "L'ultimo amore" (adattamento in italiano di "Everlasting love"), "La prima cosa bella" (per celebrarne il cinquantennale), "Che sarà" e poi, raggiunti da Fiorello, hanno fatto ascoltare anche "Se m'innamoro", "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria".

