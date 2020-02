Sanremo 2020, Gessica Notaro contro Junior Cally

Scoppia una nuova polemica al Festival di Sanremo 2020. Gessica Notaro, la showgirl riminese sfregiata con l'acido nel 2017 dal suo ex fidanzato che ieri è stata ospite della prima serata, cantando con Antonio Maggio una canzone sul tema della violenza femminile scritta da Ermal Meta ("La faccia e il cuore"), ha duramente attaccato Junior Cally. La Notaro si è scagliata in sala stampa contro il rapper romano (che per diverso tempo ha tenuto nascosta la sua identità, coprendosi il volto con una maschera), finito nell'occhio del ciclone negli scorsi giorni per i versi di alcune sue canzoni, ritenuti violenti e sessisti: "Io e Junior Cally abbiamo una cosa in comune: entrambi indossiamo una maschera. Ma lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per per rimediare ai danni della violenza subita", ha tuonato la showgirl, "non ho voluto alimentare le polemiche, ma soltanto portare un messaggio forte di speranza, il modo migliore per rispondere a una situazione del genere. Quello che penso è evidente dai segni che porto sul volto".