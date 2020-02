Sanremo 2020, Martinelli e Lula: 'Portiamo a Sanremo la voce di Taranto'

Gabriella Martinelli, originaria di Montemesola, in Puglia, e Lula, romana, sono in corsa a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Il loro brano, “Gigante d’acciaio”, "è una canzone di impegno civile" - raccontano le due artiste sin dalle prime interviste - e tratta dell'Ilva di Taranto. Un tema non da tutti, racchiuso in un brano "nato in una sera d'agosto dello scorso anno". Lasciamo la parola a Gabriella Martinelli e a Lula, che sono passate a trovarci nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, uno spazio dove, in collaborazione con Nuovo IMAIE, facciamo due chiacchiere con gli artisti di Sanremo 2020. Ecco quello che ci hanno raccontato: