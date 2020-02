Sanremo 2020, Matteo Faustini: 'Il Festival è una centrifuga di emozioni'

C'è anche Matteo Faustini nel cast delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. L'artista, classe 1994, arrivato dall’accademia di Area Sanremo, ha scambiato qualche parola con noi nel salotto di Rockol a Casa Sanremo: ci ha raccontato le sue aspettative sul Festival e le esperienze più felici vissute in questi giorni, passando poi alla storia della sua canzone, "Nel bene e nel male":

Era una giornata afosa di maggio dell'anno scorso, di otto mesi fa, sei mesi fa. Tutte le mie canzoni nascono da un bisogno, da una necessità di comunicare un preciso contenuto e questa canzone è un omaggio a quelle persone che abitano in modo permanente le stanze del nostro cuore. Secondo me, in ogni essere umano c'è una parte di bene e una parte di male, ma in poco sono disposti ad amarle entrambe. E se il male che abbiamo dentro di noi o che vediamo in qualcuno viene accettato, perdonato e soprattutto risolto, dentro quel male c'è anche del bene e solo così si può costruire un insieme.