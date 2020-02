Sanremo 2020, Enrico Nigiotti: 'Non giocatemi!'

La canzone è nata quest'estate ed è praticamente finita a Bologna, dove registro il disco. È una canzone d'amore ma io credo che sia più una psicoanalisi di un momento, dove vuoi stare lontano dall'altra persona, c'è un momento di stallo, di stacco e c'è questo 'baciami adesso' ripetuto, quasi ridondante, che è come se fosse un urlo che ti viene da dentro, è quella voglia di riprendere tutto, di come risvegliarsi da questa specie di sogno, da questa distanza.

Per il secondo anno consecutivo, dopo avervi preso parte lo scorso anno con il brano "Nonno Hollywood", Enrico Nigiotti è in corsa al Festival di Sanremo, questa volta con la canzone "Baciami adesso". Abbiamo fatto due chiacchiere con il cantautore toscano sulla sua esperienza a Sanremo 2020 nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, in collaborazione con Nuovo IMAIE. La voce di "L'amore è" ci ha raccontato la genesi del brano, del quale è sia interprete sia autore:

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!