Sanremo 2020, Bugo: 'Ho lavorato per arrivare al Festival'

In gara a Sanremo 2020, insieme a Morgan, con il brano "Sincero", Bugo ci ha raccontato la canzone nel salotto di Casa Sanremo, dove Rockol ha l'opportunità, in collaborazione con Nuovo IMAIE, di fare due chiacchiere con gli artisti in gara al Festival. "La canzone è nata durante la preparazione dell'album, del mio album. L'ho iniziato a preparare nel maggio del 2018", ha spiegato Bugo a Gianni Sibilla, proseguendo:

Durante la lavorazione avevo questa canzone e quando l'ho finita, soprattutto in alcune parti, mi è venuto in mente un modo di cantare che secondo me per Morgan poteva essere perfetto. Quindi l'ho chiamato e quest'estate in agosto ci siamo trovati e devo dire che è stato molto bravo, veloce. Era una cosa azzeccata e lui è intervenuto anche con delle cose sue, quindi sono molto contento.

Il nuovo album del cantautore di Rho, il nono della sua carriera, "Cristian Bugatti", uscirà il prossimo 7 febbraio, a circa due anni di distanza dalla raccolta "RockBugo", che riarrangiava i brani del repertorio della voce di "C'è crisi" in chiave rock.