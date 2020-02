La storia di "Frostbite" di Albert Collins

Frostbite, settimo album in studio di Albert Collins, esce nel 1980. Si tratta di un disco in cui "the Master of Telecaster" - come viene ribattezzato l'artista - rimane fedele al proprio stile.

Il blues è la spina dorsale di queste otto tracce, tanto nella musica quanto nel tipo di narrazione, sebbene la tecnica chitarristica di Collins gli consenta di spaziare tra funky, boogie, soul e swing.

L'essenza di un LP di questo bluesman è data dalla sua voce e dalla sua chitarra: sono sufficienti questi due elementi per tenere in piedi un album.

Nel caso di Frostbite, tuttavia, i riff di Telecaster sono impreziositi da una sezione fiati importante, che fornisce costantemente una solida base alle composizioni.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM