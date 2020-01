Beatles: l'anteprima del documentario di Peter Jackson su "Let it be"

A margine del weekend dei Grammy Awards, si è svolto a Los Angeles uno "showcase" con i prossimi progetti di Universal Music - tra cui una succulenta anteprima: quella del documentario dedicato a "Let it be" dei Beatles curato da Peter Jackson, il regista de "Il signore degli anelli". È un progetto di cui si parla da un anno: il 30 gennaio scorso venne annunciata a versione restaurata del film del '70 e, contestualmente, la realizzazione di questo film basato sui materiali originali del regista Lindsay-Hogg e della sua troupe (55 ore di immagini), restaurati da Jackson.

Alla convention Universal sono state mostrate le prime immagini del documentario, che confermano il "revisionismo storico" di cui vi parlavamo un anno fa, ovvero il tentativo di rileggere e riscrivere il periodo dei Beatles, comunemente considerato quello in cui le relazioni si deteriorarono fino a portare alla fine della band.

Il documentario è stato presentato da Jeff Jones, per lungo tempo a capo della Apple Records, che ha dichiarato: "Abbiamo creato un film nuovo di zecca che tenterà di sradicare il mito secondo cui le sessioni di 'Let It Be' furono il chiodo finale nella bara dei Beatles".

Variety, che ha seguito l'anteprima, conferma che si tratta di una "incredibile contro-narrativa", che tende a dimostrare che le relazioni tra i fab four erano amichevoli, in quel periodo. Si tratta di immagini, scrive la testata, "luminose sia visivamente che spiritualmente, con molti scatti dei Beatles che scherzano, si prendono in giro l'un l'altro, cantano divertendosi". Il film contiene anche scene di prove delle canzoni di "Abbey Road" e provini di brani che sarebbero poi apparsi sui dischi solisti dei membri. "i fan dei Beatles perderanno la testa per questo film", commenta Variety.

Qua vi raccontiamo la storia del film "Let it be". Peter Jackson, invece, aveva dichiarato lo scorso anno