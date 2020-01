Queen, in vendita i reggiseni firmati da Brian May

Sia chiaro, non si tratta dell'articolo di merchandise più curioso mai spedito sul mercato, considerate le incursioni nel settore dei sex toys tentate in passato dai reparti marketing di sigle di primissimo ordine come Marilyn Manson, Motorhead, Motley Crue e Rammstein: ha destato in ogni caso una certa curiosità l'inserimento nello shop online del sito BrianMayguitars.co.uk di una linea di reggiseni sportivi disegnati dallo stesso chitarrista dei Queen Brian May.

I capi - disponibili a questo indirizzo - sono pensati per l'utilizzo sportivo e caratterizzati dai disegni di diversi modelli di chitarre elettriche: disponibili in misure comprese tra la XS e la XL, i reggiseni firmati dallo storico addetto alle sei corde della band un tempo guidata da Freddie Mercury sono disponibili a 35 sterline (Iva inclusa, ma escluse le spese di spedizione) in Regno Unito ed Europa continentale.

Sul sito BrianMayguitars.co.uk sono disponibili abche diversi modelli di repliche della storica chitarra utilizzata da May - alcune a prezzi anche abbordabili, nell'ordine delle 600 / 700 sterline - oltre che a bassi, ukulele ed effetti.