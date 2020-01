Il disco perduto dei Clash

Il 14 maggio del 1982 esce Combat Rock, quinto lavoro in studio dei Clash – e ultimo inciso con la formazione classica della band.

Ma Combat Rock è, in realtà, il risultato di un lavoro di taglio & cucito operato su un album che avrebbe dovuto chiamarsi Rat Patrol From Fort Bragg – concepito per essere un doppio e quasi in veste di seguito ideale del rivoluzionario Sandinista (il triplo LP uscito subito prima).

Rat Patrol from Fort Bragg è sostanzialmente “figlio” di un solo Clash, ossia Mick Jones, che prende in mano la situazione e fa incidere alla band (ormai in preda a pesanti dissidi interni e dipendenze varie) presso gli Electric Lady Studios di New York le tracce portanti. Poi si mette al lavoro al mixer per lavorare il materiale grezzo. Il risultato è un gruppo di brani per circa 75 minuti di durata, che distillano tutte le influenze e le suggestioni del suono dei Clash fino a quel momento: un meticciamento fortissimo con funk, hip-hop, reggae e new wave.

