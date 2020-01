Sanremo 2020, Amadeus: ‘La reunion dei Ricchi e Poveri è un vero evento.'

Ieri, 25 gennaio, è giunta la notizia che Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu saranno ospiti alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, in occasione dei 50 anni del brano "La prima cosa bella" e della loro prima partecipazione al Festival del 1970. Commentando con l’Adnkronos la reunion della formazione originale dei Ricchi e Poveri, Amadeus ha definito il ritorno del quartetto: “Un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo.” Ha poi aggiunto: “Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo settantesimo Festival, per questo Sanremo 2020.”

Come riferito dall’agenzia di stampa romana, il direttore artistico del Festival ha anche annunciato, d’accordo con il Sindaco di Sanremo che il gruppo riceverà il Premio Città di Sanremo. Amadeus ha inoltre rivolto i suoi complimenti al manager Danilo Mancuso - da cui è nata l’idea di riunire Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Sempre l’Adnkronos riporta una dichiarazione del quartetto che, tramite il suo ufficio stampa, ha fatto sapere: “Siamo qui tutti e quattro insieme per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato. Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale.”

Ecco l’immagine diffusa sui canali social del gruppo per annunciare la reunion dei Ricchi e Poveri, che saliranno sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti il prossimo 5 febbraio.