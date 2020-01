Addio a Sean Reinert, batterista e membro fondatore dei Cynic

Lo scorso 24 gennaio si è spento all’età di 48 anni Sean Reinert, membro fondatore e batterista del gruppo statunitense Cynic fino al 2015 - oltre che addetto ai tamburi di altri gruppi come Gordian Knot, Aghora e per un periodo anche dei Death. Come riportato da Blabbermouth - Reinert è stato trovato privo di vita nella sua casa in California venerdì sera. Al momento non si conoscono ufficialmente le cause del decesso ma un amico di vecchia data di Sean Reinert, rispondendo a un commento sotto a un post pubblicato su Facebook, ha detto che il musicista è morto per un arresto cardiaco.

Insieme al chitarrista Paul Masvidal, nel 1987 Sean Reinert ha formato i Cynic con i quali ha dato alle stampe tre album in studio tra il 1993 e il 2014 - “Focus”, “Traced in air” e “Kindly bent to free us” - prima di lasciare il gruppo nel 2015. Nel 1999 Reinert e Masvidal hanno fondato gli Æon Spoke.

Oltre a essere stato il batterista dei Death tra il 1991 e il 1992, con i quali ha pubblicato il disco “Human”, Reinert ha suonato con i Gordian Knot, Aghora.