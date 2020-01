Brian Jones: esce un documentario sulla vita del fondatore dei Rolling Stones

Il fondatore dei Rolling Stones Brian Jones è il soggetto di un nuovo documentario intitolato 'Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones'. Questo verrà proiettato in una serie molto limitata di teatri in tutto il mondo prima dell'uscita definitiva sul mercato in DVD a metà aprile.

Il film viene annunciato come il primo documentario sul fondatore e leader originale della band di Jagger e Richards:

“A metà degli anni '60, Brian Jones è emerso come 'il volto' e il ragazzo poster della scena bohemienne della Swingin' London, era in cima alle classifiche con i Rolling Stones ed era fidanzato con la modella e attrice Anita Pallenberg.”

Recita ancora il comunicato stampa:

“Tuttavia, il suo stile di vita eccessivo e la sua reputazione di 'Bad Boy originale del Rock & Roll' gli sarebbero costati cari. Mentre la scena scendeva nell'anno dell'acido, il 1967, così fece anche Brian. Nel mirino di autorità e media, perse il controllo perdendo entrambi, sia (la Pallenberg) che il rispetto degli Stones. Due anni dopo, il 3 luglio 1969, Brian venne ritrovato in fondo alla sua piscina, il verdetto: morte accidentale.”

Negli ultimi cinquanta anni sono emerse molte teorie che sostengono che Brian Jones sia stato assassinato e che poi il tutto sia stato insabbiato. Questo film rivela che le prove a supporto di queste teorie sono estremamente convincenti.