Roger e Brian Eno, esce ‘Mixing Colours’

Sarà immesso sul mercato il prossimo 20 marzo il primo album realizzato congiuntamente dai fratelli Roger e Brian Eno, “Mixing Colours”. In attesa che il risultato del sodalizio artistico tra i due possa essere ascoltato dal pubblico, Roger e Brian Eno hanno già messo a disposizione la prima anticipazione del progetto, la traccia “Celeste”, scritta e prodotta dai due artisti. Potete ascoltarla qui:

Il processo che ha portato alla realizzazione di “Mixing Colours” è iniziato, si legge nel comunicato stampa che annuncia il disco, “con Roger Eno che suonava singoli brani e li registrava usando una tastiera MIDI. Ha quindi inviato i file MIDI digitali a suo fratello maggiore che ha trasportato ogni brano nel suo particolare mondo sonoro, rivedendo e manipolando il contenuto. Il loro scambio ha generato una dinamica sinergia man mano che il progetto si sviluppava”.

L’embrione dell’album, composto da 18 brani, ognuno dei quali richiama un colore, risale al 2005, periodo nel quale sono nati i primi brani di “Mixing Colours”. "Non stavamo pensando a un risultato finale , era come una conversazione reciproca che è durata 15 anni", racconta a tal proposito Roger Eugene Eno, classe 1959, proseguendo:

Quanto al fratello Brian, il più noto tra i due compositori e produttori, l’artista britannico si è così espresso a proposito della ricchezza strumentale dell’album e del suono che lo caratterizza:

Fra gli strumenti classici il clarinetto rappresenta una piccola isola di suono, la viola un'altra e il pianoforte a coda ancora un'altra. Ogni strumento è un insieme finito di possibilità sonore, un'isola nell'oceano illimitato di tutti i possibili suoni che potresti fare. Quello che è successo con l'elettronica è che tutti gli spazi tra quelle isole vengono esplorati, producendo nuovi suoni che non sono mai esistiti in precedenza. È stato un grande piacere per me esplorare quell'oceano con le composizioni uniche di Roger .