La storia di "Anthology 1" dei Beatles

La compilation dei Beatles viene pubblicata nel 1995 e costituisce la prima di tre uscite che raccoglieranno una mole notevole di registrazioni.

Anthology 1, per la precisione, include le incisioni realizzate - in studio e dal vivo - in un arco di tempo che va dal 1958 al 1964. Si parte, quindi, dal periodo dei Quarrymen (la storica band fondata da John Lennon, cui si unirono poi Paul McCartney e George Harrison), passando per il provino alla Decca fino alle sessioni di Beatles For Sale (quarto album in studio, pubblicato nel 1964).

Nella lunga tracklist di questo triplo vinile troviamo anche i pezzi con il primo bassista Stuart Sutcliffe (Hallelujah, I Love Her So, You'll Be Mine e Cayenne) e con il batterista Pete Best (My Bonnie, Cry for a Shadow, Searchin', Hello Little Girl, Besame Mucho e Love Me Do nella sua versione originale, prima di essere ripresa quattro mesi dopo dai Fab Four come primo singolo).

