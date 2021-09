Nirvana, "Nevermind" ha 30 anni: la storia di “Breed”

L’anello di congiunzione più evidente fra “Bleach” e “Nevermind” è il duro riff di apertura di “Breed”, aggressivo quanto quello di “Negative Creep” ma un po’ meno minimale.

E infatti il pezzo risale almeno al 1989: sul live “From the muddy banks of Wishkah” c’è una versione registrata a Londra il 3 dicembre. Anche il titolo originario, “Immodium”, rimanda al 1989: si tratta infatti del nome del farmaco antidissenteria assunto da Tad Doyle durante il tour europeo di quell’anno, anche se scritto con una “m” di troppo (il nome esatto è “Imodium” ma Cobain non è molto preciso nello spelling). I disturbi gastrointestinali di Doyle sono una costante di tutto il tour, e Cobain si sobbarca il compito di reggere il secchio quando Tad vomita. Non per spirito da crocerossina ma perché è stranamente affascinato dal fenomeno. Tad Doyle: “Kurt Cobain teneva un secchio o un cestino della spazzatura in cui io vomitavo. Lo giudicavamo in base alla quantità, alla velocità di emissione, al colore e alla consistenza. ‘Oh, quello era buono’. Rideva un sacco, gli piaceva”.

Il titolo comunque non ha niente a che fare con il testo, ridotto a una strofa e un ritornello ripetuti (un altro aspetto comune ai pezzi di “Bleach”), che sembra parlare dell’indecisione di fronte ad alcune scelte possibili, probabilmente all’interno di una relazione. In stile Cobain, si tratta di pochi versi che restano nel vago, quindi è difficile azzardare un’interpretazione attendibile.

Quando i Nirvana registrano per la prima volta il pezzo agli Smart Studios, il titolo è ancora “Immodium” e Vig sperimenta un piccolo trucco che viene poi replicato durante le sedute per l’album: il passaggio della chitarra e del basso da un canale all’altro durante l’assolo.

Nel posizionamento stereofonico degli strumenti Vig compie una scelta inconsueta: “Abbiamo adottato un approccio alla Ramones: chitarra forte a destra, batteria forte a sinistra”. In realtà, i Ramones hanno usato questo tipo di separazione netta solo nel loro primo album e in modo differente (chitarra a destra, basso a sinistra, voce e batteria al centro) ma Vig fa riferimento al metodo senza la pretesa di riprodurre esattamente la tecnica. Per sporcare ulteriormente il suono, il basso di Novoselic viene distorto alzando i volumi dell’amplificatore e del mixer. Le quattro takes vocali richieste da Vig mettono a dura prova Cobain, alle prese con un tour de force di urla, e infatti quella buona è la prima: nelle successive la voce fatica a reggere lo sforzo.

I testi sono tratti dal libro di Paolo Giovanazzi “Teen Spirit”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Nevermind” e di tutti gli altri album dei Nirvana.