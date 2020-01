Sanremo 2020, Monica Bellucci dà forfait

Monica Bellucci non farà parte della pattuglia di ospiti al prossimo festival di Sanremo: a specificarlo è lo stesso entourage dell'attrice e modella, annunciata da Amadues nel corso della conferenza stampa dello scorso 14 gennaio insieme a - tra le altre - Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Georgina Rodriguez, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Come recita una nota diffusa dall'ufficio stampa della stessa Bellucci:

"Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro"