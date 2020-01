Concerti, Bon Iver: una data a Milano a novembre

Bon Iver ha annunciato ufficialmente la sua unica data italiana per il 2020: Justin Vernon sarà di scena il prossimo 9 novembre al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano. Il biglietti per l'evento - che segue l'esibizione italiana dell'artista di Eau Claire, Wisconsin, tenuta la scorsa estate presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona - saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dalle 10 del prossimo venerdì, 24 gennaio.

Ecco, di seguito, i prezzo dei tagliandi in base ai diversi ordini di posto:

Tribuna A numerata: 51 euro

Tribuna gold numerata: 46 euro

Anello B: 41 euro

Anello C frontale: 36 euro

Anello C: 31 euro

Parterre in piedi: 41 euro

Tutti gli importi sono da intendere al netto di diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Con questa data nel capoluogo lombardo Vernon include nel proprio itinerario il nostro Paese, escluso dalla tranche di appuntamenti europei annunciati per la prossima primavera che vedranno l'artista esibirsi a Lisbona (il 15 aprile), Madrid (il 16), Barcellona (il 17), Berlino (il 20), Anversa (il 23), Amsterdam (il 24), Londra (il 26), Birmingham (il 27), Leeds (il 29), Manchester (il 30) e Glasgow (il primo maggio), per concludere il 2 maggio alla 3Arena di Dublino, in Irlanda. Bon Iver porterà sul palco, oltre ai suoi brani di repertorio, le canzoni di "I, I", la sua ultima fatica in studio data alle stampe lo scorso mese di agosto.