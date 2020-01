La storia di "Jet Lag" della PFM

Si respira l'America in questo album della Premiata Forneria Marconi, datato 1977. La copertina con il suo aeroplano di carta in campo azzurro è la fotografia dell'esperienza oltreoceano della band.

Lo shock del gruppo non è causato solo dal fuso orario evocato nel titolo, ma anche dalle differenze culturali con cui Lanzetti e soci si confrontano nel corso del tour attraverso gli Stati Uniti.

Un confronto che emerge innanzitutto nella musica, più sperimentale e fusion, con una forte componente jazzistica e l'introduzione del fretless da parte di Patrick Djivas.

La PFM guarda lontano e si ispira ai grandi nomi, dai Weather Report ai Return To Forever di Chick Corea, passando per la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin.

Come nel caso di Chocolate Kings, del 1975, i testi delle canzoni vengono scritti in inglese, fatta eccezione per Cerco la lingua.

A differenza del disco precedente, tuttavia, sono in atto importanti mutamenti.

