Mahmood: ascolta “Rapide”, il nuovo singolo

Come promesso nei giorni scorsi il nuovo singolo di Mahmood, “Rapide”, è arrivato. La canzone, che potete ascoltare attraverso il video che segue, è stata scritta dal cantante milanese in collaborazione con Francesco Cattiti e con Dario Faini, in arte Dardust, che è anche produttore del brano.

“Rapide” non è l’unica novità per Mahmood, che si prepara a portare la sua musica sui palchi europei a partire dal prossimo mese di aprile. Dopo un primo concerto all’Alcatraz di Milano la voce di “Soldi” canterà infatti in diverse città del Vecchio Continente per poi tornare nei club della Penisola nella fredda stagione, con una manciata di date nel mese di novembre. Prima di “Rapide” Mahmood aveva pubblicato, la scorsa estate, il brano “Barrio”, primo materiale inedito dalla pubblicazione dell’album di debutto dell’artista, “Gioventù bruciata”.