Concerti, Liam Gallagher: una data estiva a Lucca

Ci sarà anche il minore dei fratelli Gallagher all’interno della line-up della prossima edizione del Lucca Summer Festival. Liam Gallagher metterà infatti in scena l’unica data in Italia prevista dall’ex Oasis la prossima estate sul palco della rassegna della cittadina toscana e lo farà il prossimo 28 giugno. I biglietti per il live della voce di “As You Were”, che si esibirà in piazza Napoleone, Lucca, potranno essere acquistati a partire dalle 10 di domani, venerdì 17 gennaio, su TicketOne e su e www.dalessandroegalli.com.

Liam Gallagher ha dato alle stampe lo scorso mese di settembre la sua seconda fatica solista, “Why Me? Why Not.”, giunta sul mercato a circa due anni di distanza dal precedente “As You Were”.

Il cantautore britannico si aggiunge a un cartellone che annovera band e artisti quali Paul McCartney, Paolo Conte, Ben Harper, Celine Dion, i Lynyrd Skynyrd e Cat Stevens.