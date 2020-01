In arrivo un documentario sui Beastie Boys

Si intitola semplicemente "Beastie Boys story": è il documentario che racconta la storia del trio, e a firmarlo sono i due membri superstiti.. Mike D e Adam “Ad-Rock” Horovitz. Ma non è tutto, perché la regia è di un peso massimo del rapporto tra immagini e musica: Spike Jonze, uno dei più acclamati registi di videoclip della storia - oltre che responsabile di molti spot e di film come "Being John Malkovich" e "Her".

Il film avrà due uscite: una nei cinema IMAX statunitensi ad inizio aprile, e il 24 dello stesso mese approderà su Apple TV+, la piattaforma streaming video di Cupertino.

Si legge sui social della band

Sì, è vero. È una specie di film-documentario dal vivo, girato principalmente nei nostri spettacoli al King's Theatre di Brooklyn l'anno scorso da Spike e pensiamo che vi piacerà

Jonze è un collaboratore storico della band, fin dagli anni '90 - è responsabile di uno dei video più famosi della storia del formato, "Sabotage" del '94