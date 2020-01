Thom Yorke, quattro nuove canzoni in streaming in nottata

Allo scoccare della mezzanotte di oggi, 13 gennaio, dunque agli albori del 14 gennaio, saranno rese disponibili sulle piattaforme streaming quattro tracce di Thom Yorke fino a questo momento rimaste lontane dal digitale. Si tratta di “Hearing Damage”, originariamente pubblicata dal frontman dei Radiohead all’interno della colonna sonora di “The Twilight Saga: New Moon” del 2009, e i B-sides degli Atoms for Peace – il progetto solista dell’artista britannico, affiancato dal bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea, da Nigel Godrich, Mauro Refosco e Joey Waronker - “What The Eyeballs Did”, “Sad” e “Magic Beanz”.

Il tour solista della voce di “No Surprises” prenderà il via in Nord America il prossimo mese di marzo. L’unico appuntamento previsto in Italia avrà luogo il 9 luglio all’Ippodromo di San Siro di Milano. Ad animare la scena, oltre a Yorke, ci saranno Nigel Godrich e l’artista visuale Tarik Barr. Il terzetto attingerà all’intero repertorio solista del polistrumentista. L’ultimo album dato alle stampe da Thom Yorke senza i suoi Radiohead è il disco, prodotto proprio da Godrich, “Anima”.