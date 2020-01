Noel Gallagher e la reunion degli Oasis: "Finché non lo dico io non si fa"

Liam chiama e Noel risponde. Sempre. I fratelli inglesi eroi del Britpop di qualche anno fa, non si tengono un cecio in bocca, figurarsi poi se uno dei due, in questo caso trattasi dell'ex voce degli Oasis, dice una cosa come 'mio fratello mi sta implorando di rimettere insieme la band'.

Nei giorni scorsi, infatti, Liam ha pubblicato su Twitter questo messaggio:

“Ho intenzione di ritirarmi come artista solista dopo l'album numero 3 dato che ho appena ricevuto una chiamata da mio fratello che mi implorava di ricominciare con gli Oasis nel 2022”.

Poco prima di quel tweet ne aveva pubblicato un altro dall'identico tono:

“Dopo l'album numero 3 mi dividerò da me stesso, non penso che sarò più in grado di lavorare con me stesso posso scrivere quello che mi piace così come lui, ma penso che sia meglio”.

A queste sparate, non si sa quanto ironiche, di Liam, Noel ha risposto scrivendo un messaggio a talkSPORT dove dice che non ci sarà nessuna riunione:

“Ho ascoltato lo show... e purtroppo penso che l'altro ragazzo debba avere ancora un residuo di sbornia da Babycham natalizio. Per la cronaca, finché qualcuno non lo sente da me, non sta succedendo.”

Il mese scorso Liam, in una intervista rilasciata a Mojo, parlando degli Oasis aveva dichiarato: