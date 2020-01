Van Halen, ecco una versione mai ascoltata prima di ‘Runnin’ with the Devil’

Una versione mai ascoltata prima del brano “Runnin’ with the Devil” della formazione di Pasadena è disponibile online. La traccia audio è stata pubblicata su YouTube e, oltre a proporre un’interpretazione vocale di David Lee Roth differente rispetto a quella del brano incluso nell’album eponimo dei Van Halen del 1978, presenta un lungo assolo di chitarra eseguito da Eddie Van Halen.

Il sito web Van Halen News Desk, come riportato da Ultimate Classic Rock, fa notare che il brano in questione - tratto da alcuni nastri contenenti registrazioni risalenti a sessioni in studio del 1977 - è stato caricato online dallo stesso utente che nel 2017 aveva pubblicato una versione inedita della canzone “Dance the night away” dei Van Halen.

Ecco la versione del brano “Runnin’ with the Devil” tratta dall'album "Van Halen" del 1978.