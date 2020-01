The best of 2010-2019: PROG

I 10 migliori dischi del decennio 2010-2019 secondo gli esperti. Brevi classifiche divise per generi, per tirare un bilancio breve - forse spietato - ma ficcante dei due lustri appena trascorsi.

Ecco la classifica di Guido Bellachioma, illustre esperto di prog rock.

Da quasi 40 anni lavora nell’editoria musicale con particolare predilezione per i settori di confine. Attualmente è il direttore della rivista Prog Italia e per De Agostini cura la collana in vinile Prog Rock Italiano.

“Sono nato a Roma nel 1955, come il rock and roll. Era inevitabile che la musica mi sconvolgesse l’esistenza. Vivo il mondo delle sette note a 360° e non so bene che lavoro svolga. Giornalista? Preferisco Artigiano della musica. Alcuni mi definiscono il Re del Prog ma in realtà sono un animale onnivoro e digerisco tutto… quasi tutto! Non credo che il progressive sia uno stile puro, ma che viva proprio nelle contaminazioni, che sin dalla fine degli anni ’60 hanno rappresentato la vitalità del suo DNA”.

