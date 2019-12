Beastie Boys, il video di ‘Intergalactic’ rifatto da una mamma con i suoi figli

Il 12 maggio 1998 i Beastie Boys hanno pubblicato il primo singolo dell’album “Hello Nasty”, uscito poi il 14 luglio dello stesso anno. La canzone del gruppo newyorkese in questione è “Intergalactic”, accompagnata da un video che - oltre a essere una parodia del film giapponese “Kaiju” - presenta un robot gigante intento a combattere contro un mostro con la testa da polpo.

Recentemente è stata pubblicata in rete un remake della clip dei Beastie Boys che vede protagonisti una mamma e i suoi due figli, travestiti come i componenti del gruppo nel video originale. Nel rifacimento del video di “Intergalactic” Mike D, Adam "MCA" Yauch e Ad-Rock sono interpretati da Angela Young e dai suoi due bambini, Lilah e Levi. Le riprese per realizzare la nuova clip sono state effettuate lo scorso novembre a Toronto in meno di due ore, ha raccontato Young all’emittente canadese CTV.

Ecco il video di ‘Intergalatic’ realizzato da Angela Young - che ha detto di averlo pensato come messaggio di auguri da mandare ad amici e familiari in vista delle feste natalizie - e interpretato da lei stessa con i suoi figli:

Di seguito la clip originale dei Beastie Boys: