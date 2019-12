La storia di "Experience Hendrix: The Best of Jimi Hendrix"

Pubblicata nel 1997, Experience Hendrix: The Best of Jimi Hendrix raccoglie il meglio della carriera del chitarrista, dalle prime registrazioni del 1966 fino alle ultime del 1970 insieme a Billy Cox e Mitch Mitchell.

Il risultato sono venti tracce per un doppio LP che include la miglior produzione di Hendrix, tra cui le immancabili Purple Haze, Hey Joe, All Along the Watchtower, Voodoo Chile, The Wind Cries Mary, Manic Depression e molte altre hit indimenticabili del grande artista.

