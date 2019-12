Liam Gallagher: "Sono straordinario, ma posso anche essere una testa di c+++o"

L'ex frontman degli Oasis Liam Gallagher, non è un mistero, non ha certo un rapporto fraterno con Noel. La loro incompatibilità ha portato allo scioglimento degli Oasis e da allora, era il 2009, la situazione non è migliorata molto. Insomma, una reunion dei campioni del Britpop è molto di là da venire anche se nella settimana precedente il Natale le due parti sembrano essersi avvicinate di qualche metro, per la gioia di legioni di fan che non attendono altro.

Nelle sue ultime esternazioni Liam ha parlato di se stesso:

"La gente sa chi sono. Sono straordinario, ma posso anche essere un po' testa di cazzo. Io so tutto.”

Di recente Liam si è scusato nei confronti del fratello per avere minacciato la moglie di Noel, Sara MacDonald, in un messaggio inviato alla figlia di Noel, Anaïs. E ha promesso di smettere di menzionare la famiglia di Noel sui social media, anche se non lo smetterà di prendere in giro.

Dice di Noel:

“Ha questa impressione che sia speciale, ma se gli chiedi di suonare le sue nuove canzoni con la chitarra acustica sembrano fottutamente scioccanti, nel senso sbagliato della parola. Non è in buona forma, ma lo lascerò continuare a fare le sue cose.”

E sugli Oasis dice:

“È un peccato ed è davvero triste che il gruppo si sia diviso, ma finché siamo ancora vivi c'è speranza. Anche se uno di noi sta facendo della stupida disco, almeno uno di noi è rimasto se stesso”.

Liam ha quindi dichiarato al quotidiano britannico Daily Star: