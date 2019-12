Juice WRLD, ascolta un freestyle inedito di 14 minuti

Quasi un quarto d'ora tutto d'un fiato, a macinare rime improvvisate con flow diversi su beat diversi: lascia senza parole il video inedito con protagonista Juice WRLD che il DJ britannico Charlie Sloth ha condiviso sul proprio canale ufficiale YouTube. La registrazione - rimasta fino a oggi inedita - è stata effettuata a Los Angeles lo scorso mese di febbraio, quando lo sfortunato MC di Chicago, classe 1998, era stato ospite di una delle puntate del programma di Sloth, "Fire in the Booth".

Nel video Juice WRLD dà prova di essere un eccellente freestyler, improvvisando per oltre 14 minuti rime su basi diverse - e, quindi, con scansioni ritmiche differenti, al quale l'artista riesce ad adeguare con impressionante facilità il proprio flow: per dimostrare di non ricorrere a versi già scritti, a metà della propria performance il rapper invita Sloth a suggerirgli parole sulle quali basare le proprie rime.

Jarad Anthony Higgins - questo il nome all'anagrafe dell'artista - è scomparso lo scorso 8 dicembre dopo essere stato colpito da un malore su un volo privato che lo stava riportando da Los Angeles a Chicago. Al momento non sono state ancora chiarite le cause del decesso, per stabilire le quali le autorità stanno attendendo gli esiti degli esami post mortem condotti sulle spoglie dell'artista. Secondo indiscrezioni riferite dal Chicago Tribune a risultare fatale al rapper potrebbe essere stata l'assunzione di due pastiglie di Narcan, farmaco che gli sarebbe stato somministrato dopo un sospetto sovradosaggio accidentale di oppioidi.