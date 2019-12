Dimebag Darrell: Dave Grohl primo artista confermato per il Dimebash 2020

Per il secondo anno consecutivo il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl sarà tra i protagonisti del Dimebash, evento benefico-musicale che ogni anno celebra la memoria del fu chitarrista dei Pantera Dimebag Darrell, ucciso da uno squilibrato nel dicembre del 2004 mentre si stava esibendo con i Damageplan, band fondata dopo lo scioglimento della formazione guidata da Phil Anselmo: a confermarlo è stata Rita Haney, ex compagna dell'artista e organizzatrice dell'evento. Grohl non solo si esibirà, ma curerà - per mezzo della sua società di catering, la Backbeat BBQ - anche il barbecue che accoglierà il pubblico nel post concerto.

"Quest'anno segnerà il quindicesimo anniversario da quando Darrell ci è stato tolto", ha spiegato la Haney in una nota: "E' un motivo in più per trovarci con amici e familiari per onorare chi ha portato nelle nostre vite così tanto amore e risate, per non parlare della sua musica. Il Dimebash è qualcosa che non puoi descrivere, se non ci sei mai stato: è amore, unità, sorrisi, magia. E' un'atmosfera speciale che almeno una volta va provata di persona".

L'evento, condotto da Jose Mangin di SiriusXM, avrà luogo il prossimo 16 gennaio presso l'Observatory Orange County di Santa Ana, in California: la line-up definitiva sarà svelata nei primissimi giorni del prossimo anno. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale dell'evento, DimebagDarrell.com.

Oltre a Dave Grohl, lo scorso anno al Dimebash presero parte - tra gli altri - il frontman degli Slipknot Corey Taylor, Scott Ian e Charlie Benante degli Anthrax, l'ex Slayer Dave Lombardo e il già bassista dei Pantera Rex Brown.