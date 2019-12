Damon Albarn ha cantato Blur e Gorillaz per piano a voce a Matera

Canzoni di Gorillaz, Blur, e del suo repertorio solista, nonché "Jingle bells" suonata assieme ad un piccolo pupazzo di Babbo Natale : è stato un set unico ed emozionante quello di Damon Albarn a Matera, ieri, 20 dicembre. Il cantante inglese ha aperto il concerto "Open future, together!", la cerimonia conclusiva di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, che aveva un cast curato da Manuel Agnelli. Damon Albarn era l'ospite più atteso, e non ha deluso: degne di nota una versione inedita di "Girls & boys" per piano e voce ("Potrebbe essere un disastro, ma cantate con me"). Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo e Roberto D'ellera hanno poi cantato con Albarn, facendogli da coristi e ha cantato con "Busted and Blue" dei Gorillaz con Fatoumata Diawara

Nella serata, svoltasi alla Cava del Sole di Matera si sono esibiti Daniele Silvestri, Rancore, Carmen Consoli, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara e gli Afterhours. Il video integrale del concerto è disponibile su YouTube: qua è dove comincia a cantare Albarn - più sotto la sua scaletta.