I criteri per valutare le condizioni di un vinile

Chiunque abbia un minimo di passione per il vinile si è per forza imbattuto in siti, cataloghi e liste di vendita. Quasi sempre – a meno che non si tratti di dischi nuovi di zecca – i singoli pezzi sono valutati in base a criteri piuttosto oggettivi che ne influenzano il valore in funzione di due categorie fondamentali: rarità e condizioni.

E’ proprio sui criteri per determinare le condizioni di un disco che vogliamo brevemente soffermarci, in modo da sciogliere eventuali dubbi o interrogativi residui. Questo perché è importante conoscere le specifiche in modo da poter valutare gli acquisti e sapere cosa aspettarci.

Il gergo della valutazione

Mint: si definisce “mint” (M) un disco perfetto sotto ogni punto di vista. Non è mai stato suonato e nei casi migliori è addirittura ancora sigillato dalla pellicola originale. I dischi in condizioni mint sono quelli senza il minimo difetto, il top della gamma, per cui questo tipo di valutazione va usato con parsimonia e solo nei giusti casi (soprattutto nel mercato dei dischi usati).

Near Mint: indica un disco vicino alla perfezione o comunque in ottime condizioni. Spesso non è mai stato suonato, non mostra comunque segni evidenti sulla superficie (né sulla copertina)e durante la riproduzione non saltà, no si incanta e non crepita. Molti dei venditori più professionali utilizzano il near mint (NM) come grado massimo della scala di valutazione, visto che verosimilmente un disco davvero perfetto è quasi impossibile da trovare, soprattutto se parliamo di usati e di pezzi di vari decenni fa.

