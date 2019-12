Sanremo 2020: Roberto Benigni sarà ospite

Roberto Benigni sarà ospite del Festival di Sanremo 2020. Il regista toscano ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e, ospite della puntata di "Che tempo che fa" andata in onda questa sera, ha fatto sapere che sarà tra gli ospiti del Festival di Amadeus. "Vai a Sanremo?", gli ha domandato Fabio Fazio, dopo averlo intervistato assieme a Matteo Garrone, che lo ha voluto nei panni di Geppetto nella sua versione di "Pinocchio", al cinema dal 19 dicembre. E Benigni ha risposto: "Sanremo? Per me Sanremo è un'altra fiaba. Sono io l'unica cosa sicura. Amadeus non so se ci andrà. Quando a me dicono Sanremo, è come dire Pinocchio. È il 70esimo anniversario, sarà un Sanremo straordinario".

Roberto Benigni ha un rapporto storico con il Festival di Sanremo. Condusse l'edizione del 1980 insieme a Claudio Cecchetto e a Olimpia Carlisi (vinse Toto Cutugno, in gara con "Solo noi"), poi tornò all'Ariston come ospite nel 1983. Nel 2002 una nuova partecipazione al Festival, sempre in qualità di ospite (quell'anno conduceva Pippo Baudo insieme a Manuela Arcuri e a Vittoria Belvedere), poi ancora nel 2009 (al fianco di Bonolis) e nel 2011 (quando al Festival di Morandi omaggiò l'Inno di Mameli).