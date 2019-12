La storia di "Dylan & The Dead" di Bob Dylan

Pubblicato nel 1989, Dylan & The Dead viene registrato dal vivo nel 1987 durante l'omonimo tour che vede sullo stesso palco il bardo di Duluth e i Grateful Dead.

I concerti della tournée sono divisi in tre parti. Due vedono protagonista la band di Jerry Garcia, mentre nella terza è Dylan a esibirsi con il gruppo statunitense come spalla - il concerto dei Grateful Dead verrà poi pubblicato in View from the Vault IV (1987).

L'album contiene alcuni classici di Dylan, tra cui I Want You, Knockin' on Heaven's Door e All Along the Watchtower.

Non mancano, inoltre, un paio di brani del periodo della conversione, come Slow Train Coming e Gotta Serve Somebody, tratti da Slow Train Coming del 1980.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM