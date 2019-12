La storia di "BBC Sessions" di Jimi Hendrix

Pubblicato postumo nel 1998, questo triplo LP è una testimonianza preziosa di quando Jimi e la sua Experience entrarono negli studi della BBC nel 1967.

L'album include le registrazioni dei brani che Hendrix e i suoi, quell'anno, incisero nel corso delle loro incursioni in radio, partecipando a programmi quali il Saturday Club e il Top Gear - oltre alle apparizioni TV al Lulu Show e al Late Night Line Up nel 1969.

Una mole di tracce che comprende i grandi classici di Jimi (come Foxy Lady, Fire, Stone Free, Hey Joe, Purple Haze, Manic Depression, Voodoo Child), diverse cover (Day Tripper dei Beatles, I Was Made to Love Her di Stevie Wonder, Sunshine Of Your Love dei Cream e Hound Dog, blues del 1952 poi reso celebre da Elvis) e alcuni inediti.

