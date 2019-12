Billie Eilish premiata dalla PETA ai Libby Awards

Vegana convinta - e pubblicamente dichiarata - Billie Eilish è stata premiata dalla PETA, l'associazione no profit People for the Ethical Treatment of Animals impegnata nella sensibilizzazione sui diritti degli animali, come Best Voice for Animals ai Libby Awards, serata di gala durante la quale sono stati assegnate altri premi a personaggi dello spettacolo e sportivi per il proprio impegno a favore della causa animalista.

La voce di "Bad Guy" si è guadagnata l'onoreficenza grazie ai suoi post sul proprio canale Instagram ufficiale, dove denuncia le violenze e le crudeltà che vengono inflitte agli animali uccisi per la realizzazione di capi d'abbigliamento.

Tra gli altri vincitori dei Libby Awards 2019 ci sono il campione di Formula Uno Lewis Hamilton ("Best Gram for Animals"), la star di "Stanger Things" Millie Bobby Brown e l'attore e regista argentino Juan Pablo Di Pace.