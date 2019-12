Doors: esce nei cinema 'Break On Thru - A Celebration Of Ray Manzarek'

Il 12 febbraio del prossimo anno - nel giorno in cui il tastierista e co-fondatore dei Doors Ray Manzarek avrebbe compiuto 81 anni - verrà proiettato nei cinema di tutto il mondo, per una sera soltanto, il film 'The Doors: Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek'.

Questo concerto/documentario al quale hanno partecipato numerosi musicisti è stato girato al Fonda Theater di Los Angeles (California) nel 2016 ed è riuscito a portare, per la prima volta in 15 anni, sullo stesso palco i due membri ancora vivi dei Doors, Robby Krieger e John Densmore, per celebrare il compleanno di Manzarek al fianco di, tra gli altri, Taylor Hawkins e Rami Jaffee dei Foo Fighters, Robert DeLeo degli Stone Temple Pilots, John Doe ed Exene Cervenka degli X, Stephen Perkins dei Jane's Addiction e Warren Haynes dei Gov't Mule.

Oltre ai classici dei Doors nel film sono presenti interviste e filmati dietro le quinte. I proventi del concerto di Los Angeles sono stati donati a 'Stand Up To Cancer' come da volontà di Ray Manzarek che morì il 20 maggio 2013 a causa di un cancro al dotto biliare.

Il batterista dei Doors John Densmore ha detto: