IAMDDB, per la prima volta in concerto in Italia

La 23enne rapper e produttrice Diana De Brito, nata a Lisbona (Portogallo), ma residente a Manchester (Gran Bretagna), meglio nota sulla scena musicale con il nome IAMDDB, si esibirà, per la prima volta in Italia, per una data unica, il 21 marzo al Circolo Magnolia di Segrate, nell'immediato hinterland milanese.

I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre. I biglietti saranno poi disponibili sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 dicembre al prezzo di 18 euro più i diritti di prevendita.



IAMDDB ha pubblicato gli EP “Waeveybby, Vol 1” nel 2016 e “Vibe, Vol. 2” nel 2017. Oltre ai mixtape “Hoodrich, Vol. 3” nel 2017, “Flightmode, Vol.4” nel 2018 e “Swervvvv. 5” nel 2019.