Massaroni Pianoforti: tra Baglioni e Nick Drake. Video

"Provate a suonarle, le canzoni di Claudio Baglioni. Solo così capirete quanto sono complesse dal punto di vista musicale", ci dice a un certo punto della chiacchierata Massaroni Pianoforti. Il cantautore lombardo (vero nome Gianluca Massaroni, classe 1976) ha appena pubblicato il suo nuovo album di inediti, "Rolling pop": è il primo inciso per la Cramps Records, la storia etichetta fondata nel 1972 a Milano da Gianni Sassi, Sergio Albergoni, Tony Tasinato e Franco Mamone e rilanciata negli ultimi anni da Sony Music, che nel 2013 ne ha acquisito la proprietà, affidandone poi la direzione artistica a Davide "Boosta" Di Leo dei Subsonica. Le canzoni di "Rolling pop" stanno riscuotendo discreti successi e così abbiamo voluto conoscere meglio il loro autore. Il modo migliore per farlo? Portarlo a fare un giro in un negozio di dischi - abbiamo scelto Welcome to the Jungle, a Roma, in zona Vittoria: ringraziamo per l'ospitalità il suo proprietario, lo scrittore e giornalista Maurizio Baiata - facendoci raccontare i suoi punti di riferimento, dallo stesso Claudio Baglioni a Nick Drake. Ecco il video:

Massaroni Pianoforti ha esordito discograficamente nel 2009 con l'album "L'amore altrove", seguito nel 2013 da "Non date il salame ai corvi", realizzato grazie a una campagna di crowdfunding che gli ha permesso di lavorare al disco insieme a Cesare Malfatti (La Crus) e Maurizio D'Aniello. Nel 2017, dunque, il terzo album, "Giu". "Rolling pop", arrivato nei negozi il 25 ottobre scorso, è stato anticipato dal singolo "50 settimane".