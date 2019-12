M. Ward, il nuovo album ‘Migration stories’ esce ad aprile. Ecco il primo singolo

"Migration stories" è il titolo del nuovo album del cantautore californiano - discograficamente fermo a “More rain” del 2016. La nuova prova sulla lunga distanza di M. Ward arriverà sui mercati il prossimo 3 aprile ed è anticipata dal singolo “Migration of souls” pubblicato oggi, 3 dicembre.

La voce di “Chinese translation” ha lavorato al nuovo disco con Tim Kingsbury e Richard Reed Parry, membri degli Arcade Fire, il produttore/fonico Craig Silvey (Arcade Fire, Arctic Monkeys, Florence and the Machine) e Teddy Impakt.

L’album si completerà di undici brani che, ispirati alle storie di migrazione umana, presenteranno racconti nati dalle immagini tratte dai servizi sui giornali e dai notiziari televisivi, dalle storie raccontate dagli amici e dai racconti tratti dalla storia famigliare di Ward.

Ecco la tracklist e la copertina di “Migration stories”:

1. Migration Of Souls

2. Heaven's Nail and Hammer

3. Coyote Mary's Traveling Show

4. Independent Man

5. Stevens' Snow Man

6. Unreal City

7. Real Silence

8. Along the Santa Fe Trail #

9. Chamber Music

10. Torch

11. Rio Drone