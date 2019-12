I Massive Attack offrono ai Coldplay la soluzione per tornare in tour

Solamente qualche giorno fa, a ridosso dell'uscita del loro nuovo album "Everyday life", in un'intervista concessa a BBC News i Coldplay hanno fatto sapere di aver deciso di dire stop alle tournée, annunciando di fatto la loro "svolta green": mai più tour fino a che non saranno "sostenibili per l'ambiente", il messaggio - in breve - di Chris Martin e soci, che per ora si sono limitati a tenere concerti speciali (ad Amman, in Giordania, nel giorno dell'uscita del disco, e al Museo di Storia Naturale di Londra). Ad offrire ai Coldplay una soluzione ci pensano ora i Massive Attack.



La band di "Teardrop" ha infatti annunciato un grande concerto a Liverpool che sarà caratterizzato da una bassissima emissione di carbonio. I Massive Attack stanno lavorando all'evento insieme ad alcuni studiosi dell'università di Manchester: "Non vediamo l'ora di esplorare soluzioni alle sfide che stiamo affrontando. Questo progetto ci permette di lavorare con nuovi protagonisti nei settori dell'energia, della tecnologia e dei trasporti", ha detto Robert Del Naja, noto anche come 3D, che all'inizio dell'anno aveva partecipato a una manifestazione del movimento per il clima Extinction Rebellion (tra i suoi sostenitori anche Michael Stipe, l'ex leader dei R.E.M.).

Il concerto, che si svolgerà la prossima estate, sarà "green" sotto tutti i punti di vista: la riduzione dell'emissione di carbonio riguarderà anche la produzione e i trasporti (compresi i mezzi che porteranno i fan al concerto).